gli eroi del covid divenuti medici militanti

Nel 2020, una rivista internazionale dedicò la copertina a un anestesista dell’ospedale di Ravenna come simbolo degli operatori sanitari in prima linea durante la pandemia. Ora, nella stessa struttura, otto medici sono sotto inchiesta con l’accusa di aver firmato certificati falsi, alcuni per motivi ideologici. La vicenda coinvolge professionisti che hanno operato all’interno di un contesto sanitario pubblico.

Come risulta sfocata la copertina che la prestigiosa rivista Time dedicò agli «eroi in prima linea» nella lotta al coronavirus. Non tanto per il tempo trascorso, era l’aprile del 2020, ma perché altra deontologia sembra dettare il comportamento di certi camici bianchi dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, rispetto agli «angeli» in prima linea contro la pandemia. Nella stessa struttura, otto medici dell’Infettivologia oggi risultano indagati per falso ideologico continuato in concorso in atti pubblici. «Siamo abituati ad essere sotto pressione, ma non lo siamo mai stati così come lo siamo ora. I dispositivi di protezione non... 🔗 Leggi su Laverita.info

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