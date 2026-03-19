Gli atti su Delmastro in Antimafia Schlein | Meloni spieghi prima del referendum

Nell’ultimo periodo, le campagne per il referendum sulla giustizia vedono gli ultimi comizi delle coalizioni, mentre sullo sfondo si fa largo il caso Delmastro. Il sottosegretario alla Giustizia di Fratelli d’Italia è stato accusato di aver avuto rapporti di affari con un socio. Nel frattempo, la leader di un partito di opposizione ha chiesto a Meloni di fare chiarezza prima del voto.

Ultimi comizi delle coalizioni nella campagna per il referendum sulla giustizia. Sul voto l’ombra del caso Delmastro, il sottosegretario alla Giustizia di Fdi accusato di essere stato socio in affari della figlia di un condannato per camorra. La segreteria dem Elly Schlein chiede alla premier di ’prendere posizione’ prima di domenica, mentre il presidente del M5s Giuseppe Conte chiede di far dimettere i componenti del governo coinvolti in procedimenti giudiziari. «Per me la mafia è una montagna di m.», si difende Delmastro che nega ogni addebito. È la leader del Pd Elly Schlein a prendere la parola, chiedendo che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni possa esprimersi sulla vicenda prima dell’appuntamento alle urne. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Gli atti su Delmastro in Antimafia. Schlein: “Meloni spieghi prima del referendum” Articoli correlati Schlein incalza Meloni sul caso-Delmastro: «Prenda posizione prima del referendum»Opposizioni all’attacco di Andrea Delmastro e Giorgia Meloni, dopo che sono venuti alla luce rapporti d’affari del sottosegretario alla Giustizia con... Caso Delmastro, Elly Schlein: “Meloni prenda posizione prima del referendum, non dopo”. Conte: “Lo faccia dimettere”“Gli italiani hanno il diritto ad avere una presa di posizione chiara di Giorgia Meloni, ma non dopo il referendum, la pretendiamo subito”. Tutto quello che riguarda Gli atti su Delmastro in Antimafia... Temi più discussi: Caso Andrea Delmastro, gli atti dell'inchiesta sui ristoranti del clan sono già in Antimafia; La mia storia parla per me. Delmastro si autoassolve; Bufera su Delmastro, socio di una famiglia mafiosa. La difesa: Me ne sono andato subito; Delmastro in affari con un condannato per mafia: l’inchiesta sul clan Senese che imbarazza FdI. Il Pd: caso Delmastro, la commissione antimafia acquisisca gli attiChiediamo alla presidente della Commissione Antimafia Colosimo di acquisire gli atti sulla vicenda che riguarda esponenti piemontesi di Fratelli d’Italia, in primis il sottosegretario alla Giustizia ... articolo21.org Caso Delmastro, Elly Schlein: Meloni prenda posizione prima del referendum, non dopo. Conte: Lo faccia dimettereSchlein: Meloni prenda posizione ora, non dopo il referendum. Conte: Faccia dimettere il sottosegretario alla Giustizia ... ilfattoquotidiano.it Andrea Delmastro, sottosegretario alla giustizia del governo Meloni. - facebook.com facebook La vicenda che riguarda #Delmastro è abbastanza enorme. Giova ricordare che non è la prima volta che emergono collegamenti tra Fratelli d'Italia e ambienti romani discutibili (per usare un eufemismo). I più attenti ricorderanno i colloqui intercettati tra il porta x.com