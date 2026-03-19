"Di madri, di figli e d’amore". E’ il titolo dell’ultimoevento della rassegna ‘Appunti di viaggio – Storie e incontri di un giornalista in movimento’, spettacolo di narrazione che raccoglie episodi, volti e dettagli tratti da oltre quarant’ anni di giornalismo di Luca Pagliari, scrittore, documentaristama soprattutto narratore. L’appuntamento è per domani (ore 21) al Teatro Melograno di Senigallia. "Ho conosciuto storie di madri condannate all’infernoe di madri chenel buio hanno trovato la luce – scrive Pagliari nella presentazione -. Non dimentico il grido di Alicee il suo ritorno alla vita,i peluche di Kristelsulla sponda del letto e quella scritta sulla scrivania: perché la vita è un brivido che vola via,è tutto un equilibrio sopra la follia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli "Appunti di viaggio" di Pagliari parlano ’Di madri, di figli e d’amore’

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