Mentre i giornali di gossip riportano insistentemente le voci di una nuova paternità per Fedez, che aspetterebbe il primo figlio con la compagna Giulia Honegger, Chiara Ferragni ha festeggiato via social gli otto anni del primogenito Leone, con un dolcissimo carosello di foto e una bellissima caption. “Felice ottavo compleanno al mio ragazzo magico che fa sembrare la mia vita una favola. 8 anni fa mi hai reso mamma e non avrei mai pensato di poter vivere un amore così – scrive l’imprenditrice digitale – Ti amo ogni giorno di più, verso l’infinito e oltre”. News La tenera lettera di San Valentino di Leone Lucia Ferragni per mamma e papà Il figlio di Chiara Ferragni e Fedez ha dedicato un dolce pensiero ai suoi genitori per la festa degli innamorati. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Gli 8 anni di Leone Lucia Ferragni, gli auguri di Chiara Ferragni e il silenzio social di Fedez

Una raccolta di contenuti su Leone Lucia Ferragni

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Chiara Ferragni festeggia gli 8 anni del figlio Leone: ecco il tema scelto per il partyPapà Fedez sembra proprio non esserci, almeno nelle immagini condivise sui social non c’è traccia di lui. Chiara Ferragni festeggia gli 8 anni del figlio Leone. Sui social svela il tema scelto per il ... gossip.it

Gli 8 anni di Leone Lucia Ferragni, gli auguri di Chiara Ferragni e il silenzio social di FedezIl primogenito di Chiara Ferragni e Fedez compie 8 anni e, mentre la mamma gli dedica un bel post sui social, il papà tace (su Instagram). gravidanzaonline.it

Ieri Leone Lucia Ferragni ha compiuto 8 anni e come regalo ha ricevuto un lasergame party. A documentare i dettagli dell’evento è stata mamma Chiara, apparsa super emozionata. facebook