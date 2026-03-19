gli 8 anni di leone lucia ferragni gli auguri di chiara ferragni e il silenzio social di fedez

Oggi si celebra l’ottavo compleanno di Leone Lucia Ferragni. Chiara Ferragni ha pubblicato sui social un messaggio di auguri al suo figlio, mentre Fedez ha scelto di non commentare o condividere nulla sulla ricorrenza. Le notizie sulla famiglia continuano a circolare, ma non ci sono state dichiarazioni ufficiali o aggiornamenti pubblici da parte degli interessati.

Mentre i giornali di gossip riportano insistentemente le voci di una nuova paternità per Fedez, che aspetterebbe il primo figlio con la compagna Giulia Honegger, Chiara Ferragni ha festeggiato via social gli otto anni del primogenito Leone, con un dolcissimo carosello di foto e una bellissima caption. “Felice ottavo compleanno al mio ragazzo magico che fa sembrare la mia vita una favola. 8 anni fa mi hai reso mamma e non avrei mai pensato di poter vivere un amore così – scrive l’imprenditrice digitale – Ti amo ogni giorno di più, verso l’infinito e oltre”. News La tenera lettera di San Valentino di Leone Lucia Ferragni per mamma e papà Il figlio di Chiara Ferragni e Fedez ha dedicato un dolce pensiero ai suoi genitori per la festa degli innamorati. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Dopo un periodo lontano dalla condivisione della sua quotidianità familiare, Chiara Ferragni è tornata a sorprendere i suoi follower con immagini intime e dolci dedicate al figlio Leone Lucia Ferragni. L’occasione è stata il suo ottavo compleanno, celebrato co - facebook.com facebook