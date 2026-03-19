Il ministro della Giustizia ha affermato che adottando due Consigli Superiori della Magistratura le spese sarebbero inferiori, respingendo alcune notizie considerate false. Ha anche spiegato che, in caso di vittoria del Sì al referendum, la vita degli italiani potrebbe cambiare in modo significativo, con un sistema giudiziario più trasparente. Attualmente, ha detto, un cittadino giudicato in una Corte penale non conosce la valutazione professionale del suo giudice.

La vita degli italiani, nel caso in cui dovesse vincere il Sì al referendum, si trasformerà «nel senso di una giustizia giusta: oggi il cittadino che viene giudicato in una Corte penale non sa che il suo giudice viene professionalmente e anche disciplinarmente valutato dal suo accusatore». Queste le parole di Carlo Nordio, in un’intervista rilasciata all’Adnkronos, per sottolineare gli aspetti positivi della riforma. Poi ha fatto degli esempi personali per dimostrare quanto sia necessario un cambio di passo: «Quando sedevo al Consiglio giudiziario di Venezia, organo periferico del Consiglio superiore della magistratura che dà in prima battuta le valutazioni dei magistrati, la mattina peroravo una causa davanti al giudice terzo imparziale e il pomeriggio io davo i voti a quel giudice: cioè lo valutavo sul suo avanzamento e trasferimento». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Giustizia, Nordio: “Con due Csm le spese saranno ridotte. Ci sono state fake news antipatiche”

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