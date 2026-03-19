Un articolo dedicato alle difficoltà di chi affronta situazioni legali ingiuste e alle parole di apprezzamento rivolte a Carmelo Caruso, noto per il suo stile brillante ed elegante. La riflessione si concentra sulla figura di Simona Sparaco e sulle sue vicende in Italia, senza entrare in dettagli giudiziari o giudizi di valore. Il testo si conclude con un saluto a tutte le persone coinvolte.

Al direttore - Apprezzabile come sempre Carmelo Caruso, squillante e brillante ed elegante, ora sulla Biennale e sulla libertà dell’arte (purtroppo di stato). Dubito solo che l’invocato Gogol, e anche Puskin, Esenin, Achmatova, Bulgakov e financo Majakovskij avrebbero partecipato al padiglione russo delle anime stramorte. Forse gli slavofili Paolo “Norskij” e Dostoevskij, che non è male, ma c’è un forse. Ribadisco che la modestia del conflitto aperto e non burocratico dovrebbe sostituire la rischiosa grandiosità della “lutte finale” tra i Duellanti della Nuova Egemonia Culturale. A Buttafuoco dimostrare e praticare una fin troppo corazzata indipendenza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Giustizia ingiusta: un abbraccio a tutte le Simona Sparaco d’Italia

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