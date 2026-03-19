Giustizia Baccini firma l’appello dei sindaci civici a favore del sì

Il 19 marzo 2026, a Fiumicino, un gruppo di amministratori civici, tra sindaci, consiglieri comunali e rappresentanti delle comunità locali, ha firmato un appello in favore del sì al referendum sulla riforma della giustizia. L’appello è stato promosso dall’Assemblea dei Civici per l’Italia, che ha coinvolto varie figure del mondo locale. La firma dell’appello è stata annunciata pubblicamente durante un evento nella città.

Fiumicino, 19 marzo 2026 – “Noi amministratori civici, sindaci, consiglieri comunali e rappresentanti delle comunità locali riuniti nell’Assemblea dei Civici per l’Italia, sentiamo il dovere di rivolgere un appello ai cittadini in vista del referendum sulla riforma della giustizia. Ogni giorno, nei nostri territori, misuriamo quanto la qualità delle istituzioni incida sulla fiducia delle persone nello Stato. La giustizia è uno dei pilastri di questa fiducia: quando funziona, rafforza la democrazia; quando appare confusa o inefficiente, rischia di allontanare i cittadini dalle istituzioni. Per questo riteniamo che il referendum rappresenti una occasione importante per rendere il sistema giudiziario più trasparente, più equilibrato e più coerente con i principi dello Stato di diritto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Referendum sulla riforma della Giustizia, Leccese aderisce all'appello dei 'sindaci per il No'Il questo referendario, che non prevederà quorum, sarà posto sulla legge del Governo che sancisce la divisione delle carriere fra giudici e pubblici... Travo, incontro pubblico dei Comitati civici per il Sì al referendum sulla giustiziaI Comitati Civici per il Sì organizzano per sabato 14 marzo alle ore 10,30, alla Sala Polivalente del Comune di Travo, un incontro pubblico dedicato...