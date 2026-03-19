Giustizia a Fiumicino il convegno di Forza Italia per il sì al referendum

A Fiumicino si è tenuto un convegno organizzato da Forza Italia in vista del referendum. Durante l’evento, sono intervenuti rappresentanti del partito che hanno ribadito il sostegno alla riforma proposta. La discussione si è concentrata sull’importanza di modificare l’attuale sistema giuridico attraverso il voto popolare. La manifestazione ha visto una forte partecipazione da parte degli iscritti e simpatizzanti.

Fiumicino, 19 marzo 2026 – “Il calore e l’adesione di ieri testimoniano che l’Italia è con noi e chiede di riformare, una volta per tutte, il nostro ordinamento. Domenica e lunedì avremo un’occasione epocale per dare al Paese un sistema giusto, un processo equo e un CSM in grado di svolgere appieno il proprio ruolo. Questo non è un referendum sul Governo, ma un voto per dare all’Italia nuove fondamenta. Lo dimostra un fatto significativo: gran parte della sinistra è con noi, quella parte che fin dal ’48 auspica la distinzione dei ruoli e un doppio CSM. La giustizia non è una bandiera, ma una questione di equità sociale. Forza Italia prosegue la mobilitazione parlando con ogni singolo cittadino per spiegare le ragioni di una modifica strutturale ormai necessaria e non più rimandabile”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Forza Italia attiva i comitati per il Sì al referendum sulla giustiziaLa responsabile provinciale del Dipartimento Giustizia di Fi Luigia Martino: "Sostenere il Sì significa promuovere un modello di giustizia più equo,... Referendum sulla Giustizia, Forza Italia dà il via al Comitato per il SìForza Italia presenta in Campania il Comitato regionale per il Sì al referendum sulla Giustizia, chiamato a coordinare iniziative e mobilitazione sul... Tutti gli aggiornamenti su Forza Italia Discussioni sull' argomento Gazebo Forza Italia a Civitavecchia: informazione sulla giustizia; FI - FORZA ITALIA * CAMERA: GIUSTIZIA: BENIGNI (FI), SÌ A REFERENDUM OCCASIONE UNICA PER CAMBIARE PAESE. Referendum Giustizia, è partita da Firenze 'Una Freccia per il Sì': Andiamo a Roma per sostenere il SìÈ partito ieri da Firenze 'Una Freccia per il Sì', l'iniziativa organizzata da Forza Italia per promuovere, in vista del referendum del 22 e 23 marzo, le ... gonews.it Forza Italia, i giovani della Tuscia a Roma: Un SÌ per cambiare la GiustiziaNewTuscia – VITERBO – La delegazione viterbese di Forza Italia Giovani è scesa in campo a Roma per la convention nazionale Noi diciamo Sì, unendosi ai mille ragazzi arrivati da tutta Italia per so ... newtuscia.it Forza Italia. . “Non è vero che i costi del Csm aumenteranno, semmai è possibile che possano variare gli stipendi dei consiglieri, perché se li sono aumentati loro, pur lavorando tre settimane al mese a fronte di un arretrato enorme…”. Così il Vicepresidente del - facebook.com facebook “Votiamo Sì al Referendum per una Giustizia giusta, dalla parte dei cittadini, che punisca i colpevoli, non gli innocenti”. L’appello al voto di Alberto Barachini, senatore di Forza Italia e Sottosegretario all’Editoria. x.com