Stasera, giovedì 19 marzo, torna su Rete 4 il talk show Dritto e Rovescio condotto da Paolo Del Debbio. In questa puntata, si discuterà con ospiti e protagonisti di temi di attualità, offrendo un approfondimento diretto e senza filtri. Tra gli argomenti, sono previsti interventi di Giuseppe Conte e Guido Crosetto, coinvolti in conversazioni che affronteranno questioni di stretta attualità politica.

Paolo Del Debbio torna questa sera, giovedì 19 marzo, con un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio, il talk show d’attualità della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 19 marzo 2026. Ospiti della puntata saranno il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e il ministro della Difesa Guido Crosetto, con due interviste dedicate ai grandi temi dell’attualità: dalla situazione internazionale legata ai conflitti in corso fino al tema della giustizia. A seguire, ampio spazio proprio al referendum, con due talk di approfondimento arricchiti da servizi e analisi per comprendere meglio i punti chiave e le diverse posizioni in campo. Infine, uno sguardo all’ economia in tempi di guerra, tra rincari e crescenti disuguaglianze che rendono sempre più difficile la situazione per molte famiglie italiane. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Giuseppe Conte e Guido Crosetto a Dritto e Rovescio

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