A Giugliano, otto episodi sono stati contestati dalla Procura di Napoli Nord ai danni di dipendenti di una ditta di rifiuti, accusati di smaltimento irregolare di materiali speciali. I carabinieri della Forestale hanno raccolto le prove di queste azioni, che coinvolgono impiegati infedeli all’interno della stessa azienda. La vicenda riguarda attività di smaltimento non autorizzato, documentate attraverso indagini e verifiche sul campo.

Almeno otto gli episodi contestati dalla Procura di Napoli Nord. Tutti documentati dai carabinieri della Forestale. I due dipendenti della ditta rifiuti di Giugliano avevano collaudato un vero e proprio sistema che permetteva loro di incassare profitti extra smaltendo materiali speciali per conto di società e aziende del territorio. Solventi, vernici e componenti di veicoli contaminati da sostanze oleose. Il modus operandi era semplice. Dopo il turno all'alba, i due indagati - oggi sottoposti alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico - posavano i mezzi della ditta e con i veicoli personali svolgevano attività illegale di raccolta rifiuti durante l'orario di lavoro. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, dipendenti infedeli della ditta rifiuti smaltivano materiali speciali: come funzionava la filiera

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