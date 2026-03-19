Giù le accise

Le autorità stanno tenendo sotto stretta osservazione i prezzi dei carburanti, con la partecipazione di Finanza e Antitrust. Un decreto ha istituito un regime temporaneo di due mesi dedicato al monitoraggio delle eventuali anomalie lungo tutta la filiera. Durante questo periodo, saranno controllate le attività di distribuzione e vendita dei carburanti. L’obiettivo è verificare eventuali irregolarità o scostamenti dai prezzi standard.

Prezzi sotto monitoraggio, coinvolti Finanza e Antitrust. Il decreto istituisce per due mesi uno speciale regime di controllo volto a monitorare anomalie lungo tutta la filiera dei carburanti. Il perno dell'operazione è il Garante per la sorveglianza dei prezzi (noto al pubblico come «Mister Prezzi»), che analizzerà costantemente l'andamento dei listini alla pompa rispetto alle quotazioni internazionali (Platts). In caso di rincari repentini e ingiustificati, il Garante attiverà immediatamente la Guardia di Finanza per verifiche contabili approfondite: gli accertamenti non si fermeranno ai distributori, ma risaliranno l'intera catena fino alle compagnie petrolifere, verificando i costi di acquisto del greggio e dei prodotti raffinati con i prezzi finali praticati all'utenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Giù le accise Articoli correlati Il governo taglia le accise oggi giù benzina e gasolioCdm straordinario in serata leva di mezzo i palliativi: subito -25 centesimi alla pompa per i prossimi 20 giorni. Decreto carburanti, taglio accise per 20 giorni. Meloni: «Prezzi giù di 25 centesimi al litro». Social card rafforzata e stretta sulla speculazione: le misure del governoVia libera del Consiglio dei ministri al decreto legge per ridurre il prezzo dei carburanti, che hanno subito una impennata per la crisi innescata... Benzina e diesel, arriva lo sconto. Carburanti giù di 25 centesimi. Taglio a tempo delle accise Approfondimenti e contenuti su Giù le accise Temi più discussi: Caro Benzina e Diesel, prezzo giù di 25 centesimi: varato taglio delle accise in vigore da oggi; Decreto in vigore: taglio di 25 centesimi a litro. Controlli della Gdf su rispetto prezzi; Decreto carburanti, le decisioni ufficiali del governo: accise giù per 20 giorni, taglio di 25 centesimi e credito di imposta. Obiettivo quota 1,9 euro; Decreto benzina, accise giù di 25 centesimi. Giorgetti avverte: Il taglio è temporaneo. Benzina e diesel, arriva lo sconto. Carburanti giù di 25 centesimi al litro. Taglio a tempo delle acciseUna manovra a tenaglia: da un lato in pressing sull’Europa, dall’altro le misure per fermare la folle corsa dei prezzi di diesel e benzina. Giorgia Meloni cerca di mettere un fermo ... ilmattino.it ACCISE GIÙ DI 0.25 | Scelta giusta del governo, ora la Meloni non creda ai mercati (e a Draghi nel ’22)Ieri il Cdm ha tagliato le accise di 25 centesimi per 20 giorni. Una boccata d'ossigeno per famiglie e imprese. Ora però il governo pensi al lungo periodo ... ilsussidiario.net #Decretocarburanti, #Meloni: Prezzi giù di 25 centesimi e stop agli speculatori x.com Giù i prezzi di benzina e gasolio per 20 giorni, ma non è previsto un tetto. Aiuti ai camionisti. Ecco cosa prevede il decreto - facebook.com facebook