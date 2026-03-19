giovani e medicina integrata le farmacie incontrano gli studenti su alimentazione e prevenzione

Oggi a Follonica si tengono due eventi rivolti ai giovani, promossi dalle farmacie locali con l’obiettivo di sensibilizzare su alimentazione e prevenzione. Gli incontri sono rivolti agli studenti e si terranno presso diverse sedi della città, offrendo informazioni pratiche e consigli utili per uno stile di vita più salutare. L’iniziativa mira a coinvolgere direttamente i giovani in tematiche di salute e benessere.

FOLLONICA Oggi a Follonica si svolgeranno due appuntamenti distinti ma uniti dal fatto di essere entrambi promossi dall’Azienda farmaceutica municipalizzata di Follonica (Afm) e di essere degli incontri formativi e pratici sulla salute rivolti ai cittadini sue due tematiche molto sentite: trasmettere ai giovani in età adolescenziale l’importanza di una alimentazione sana e l’introduzione di pratiche di medicina integrata all’interno di percorsi ospedalieri. Questa mattina, durante l’orario scolastico, la scuola media Arrigo Bugiani ospiterà l’incontro " Sport, alimentazione e prevenzione per crescere sani " rivolto esclusivamente agli studenti dell’istituto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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