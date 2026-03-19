Giovane mamma gravissima per un’emorragia post parto i medici le salvano la vita con un intervento innovativo

A Pisa una giovane mamma è stata portata in ospedale in condizioni gravissime a causa di un’emorragia post-partum. I medici hanno eseguito un intervento innovativo per fermare il sanguinamento e salvare la vita della donna. La paziente si trova attualmente sotto monitoraggio e le sue condizioni sono ritenute stabili dopo l’intervento. La notizia è stata resa nota dalle strutture sanitarie locali.

Pisa, 19 marzo 2026 - Per fermare una grave emorragia post-partum è stata utilizzata un’innovativa tecnica mini-invasiva da un’équipe guidata da Andrea Panattoni, dell’unità operativa di Ostetricia e ginecologia 1 dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, diretta da Tommaso Simoncini, ordinario di Ginecologia all’Università di Pisa. La giovane arrivata in condizioni critiche La paziente, una giovane donna di nemmeno trent’anni, era giunta in ospedale in condizioni critiche a causa di un’improvvisa e importante emorragia, insorta poco dopo un parto spontaneo. Gli accertamenti diagnostici avevano evidenziato la presenza di residui... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giovane mamma gravissima per un’emorragia post parto, i medici le salvano la vita con un intervento innovativo Articoli correlati Emorragia cerebrale durante il parto: lei gravissima, salva la neonataUna donna di 33 anni di Pompei è ricoverata in condizioni gravissime dopo aver avuto un’emorragia cerebrale insorta subito dopo il parto. Emorragia cerebrale dopo il parto, la mamma 33enne di Pompei non ce l'ha fattaÈ terminato intorno alle 19 di ieri il periodo di osservazione per morte encefalica della donna di 33 anni di Pompei ricoverata nel reparto di... Una raccolta di contenuti su Giovane mamma Discussioni sull' argomento Scivola per strada in centro storico e sbatte la testa: donna gravissima; Elisabetta Antiga, la malattia improvvisa che non lascia scampo: mamma neurologa morta a 47 anni. Muore a 29 anni per un’infezione batterica, il compagno: «Una mamma straordinaria»L’ULTIMO SALUTO. Il funerale di Alessia Biasi a Zanica nella mattinata di venerdì 13 marzo. Il ricordo commosso del compagno: mi sono innamorato subito di lei. Il figlioletto ha contratto lo stesso ba ... ecodibergamo.it Incidente sulla statale 613: giovane coppia ferita, muore la bambina nel grembo della mammaGrave incidente venerdì 14 novembre 2025 intorno alle 17:30 sulla strada statale 613 tra Lecce e Brindisi, all’altezza dello svincolo per Torchiarolo. Una giovane donna incinta, rimasta intrappolata ... leggo.it Ischia Erano 4. Una cucciolata casalinga. La giovane mamma li ha partorito e poi è scappata, dopo il parto. Non si è più trovata. Uno è morto subito. Questo qui in video, pesava 41 gr. Nonostante tutte le cure fatte dalla super balia, nottate intere a cercare di far - facebook.com facebook