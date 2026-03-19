giornate fai aprono grancia e monna agnese

Sabato e domenica si svolgono le Giornate Fai di Primavera, un evento di piazza che permette di visitare gratuitamente alcuni luoghi storici e di interesse culturale. In questa edizione, vengono aperti al pubblico due siti: la Grancia e Monna Agnese, che normalmente non sono accessibili. L’iniziativa coinvolge volontari e appassionati di patrimonio, offrendo l’opportunità di conoscere queste strutture.

Sabato e domenica tornano le ’Giornate Fai di Primavera’, il grande evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico dell’Italia: il più efficace strumento con cui il Fondo per l’ambiente italiano dal 1975 esercita la sua missione di educazione della collettività alla conoscenza e alla tutela del patrimonio. Le Giornate di Primavera sono una preziosa occasione per conoscere e apprezzare le meraviglie del nostro Paese: luoghi speciali spesso poco conosciuti o poco valorizzati, molti dei quali solitamente inaccessibili. In Toscana saranno 27 i luoghi aperti in tutte le province. Nel Senese la delegazione Fai locale, grazie a... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Tornano le Giornate FAI di Primavera! Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 si celebra la 34ª edizione del grande evento dedicato alla scoperta e riscoperta del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Anche il Politecnico di Milano partecipa all’edizione - facebook.com facebook

Un fine settimana all'insegna della scoperta del patrimonio culturale italiano. Il 21 e 22 marzo tornano le giornate Fai di primavera. Quest'anno saranno aperti oltre 50 siti, con l'attesa novità dello Stadio Diego Armando Maradona. #ANSA x.com