Domenica si è svolta la giornata diocesana della carità con una messa che ha visto la partecipazione di molti fedeli. Durante l’evento sono state raccolte donazioni, destinate agli sfollati ospitati nel grattacielo di San Bartolo. Le offerte sono state consegnate alle autorità competenti, che si occuperanno di distribuire i fondi alle persone coinvolte.

Domenica, giornata diocesana della carità, Le offerte raccolte saranno destinate agli sfollati del grattacielo ospitati nella struttura di San Bartolo. Nella quinta domenica di Quaresima si celebra la Giornata Diocesana della Carità, importante occasione per porre al centro del cammino verso la Pasqua il valore della solidarietà, condividendo i frutti del digiuno e mantenendo viva l’attenzione verso le persone in difficoltà. "In questa giornata, l’intera comunità è invitata a riflettere sul significato concreto della carità e sulla presenza spesso silenziosa, ma diffusa, di situazioni di bisogno anche nel proprio territorio". Le offerte raccolte saranno destinate a sostenere le persone sfollate dal grattacielo di Ferrara attualmente accolte presso la struttura di San Bartolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giornata nel nome della carità. Grattacielo, un aiuto agli sfollati. Le donazioni durante la messa

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