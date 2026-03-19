Oggi all’ippodromo di San Rossore si svolge una giornata dedicata ai fantini del passato che hanno lasciato un segno nella storia dell’ippica italiana. L’evento si concentra su corse e celebrazioni in loro onore, coinvolgendo appassionati e addetti ai lavori. La giornata rappresenta un’occasione per ricordare figure di spicco del settore e rivivere momenti significativi delle competizioni passate.

La giornata feriale all’ ippodromo di San Rossore è dedicata oggi a fantini del passato che hanno fatto la storia dell’ippica italiana. Il più noto è Lionello Milani, vincitore anche di due edizioni del premio “Pisa” (1960 e 1962), milanese, che trascorse parte della vita a Barbaricina. Il premio “Lionello Milani”, un ricco handicap sulla distanza dei 1900 metri, è la corsa più ricca del pomeriggio. Fra i dieci cavalli di 3 anni al via si parla di Afromisia e Wait for End. La maiden è dedicata a Umberto Ginghiali, ottimo fantino negli anni Venti e Trenta, vincitore del premio “Pisa” del 1926 in sella ad Ansac. Sarà un match fra Custance e Ravena Red? Nel premio “Settimo Banti”, uno dei pionieri italiani dell’Ottocento, sette anziani al via, Akarima potrebbe mettere tutti d’accordo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giornata di corse dedicate ai fantini del passato

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