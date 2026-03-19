Giornata di corse dedicate ai fantini del passato
Oggi all’ippodromo di San Rossore si svolge una giornata dedicata ai fantini del passato che hanno lasciato un segno nella storia dell’ippica italiana. L’evento si concentra su corse e celebrazioni in loro onore, coinvolgendo appassionati e addetti ai lavori. La giornata rappresenta un’occasione per ricordare figure di spicco del settore e rivivere momenti significativi delle competizioni passate.
La giornata feriale all’ ippodromo di San Rossore è dedicata oggi a fantini del passato che hanno fatto la storia dell’ippica italiana. Il più noto è Lionello Milani, vincitore anche di due edizioni del premio “Pisa” (1960 e 1962), milanese, che trascorse parte della vita a Barbaricina. Il premio “Lionello Milani”, un ricco handicap sulla distanza dei 1900 metri, è la corsa più ricca del pomeriggio. Fra i dieci cavalli di 3 anni al via si parla di Afromisia e Wait for End. La maiden è dedicata a Umberto Ginghiali, ottimo fantino negli anni Venti e Trenta, vincitore del premio “Pisa” del 1926 in sella ad Ansac. Sarà un match fra Custance e Ravena Red? Nel premio “Settimo Banti”, uno dei pionieri italiani dell’Ottocento, sette anziani al via, Akarima potrebbe mettere tutti d’accordo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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