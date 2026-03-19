Domenica 22 marzo si terrà a Ridracoli, un piccolo borgo dell’alta Val Bidente in provincia di Forlì-Cesena, la Giornata mondiale dell’acqua. L’evento si svolge nel territorio di Bagno di Romagna, vicino ai confini con Santa Sofia. La manifestazione coinvolge la comunità locale e sarà dedicata alla celebrazione e alla sensibilizzazione sul tema dell’acqua.

Domenica, 22 marzo, a Ridracoli, piccolo borgo dell’alta Val Bidente, in territorio di Bagno di Romagna ai confini con quello di Santa Sofia, avrà luogo la Giornata mondiale dell’acqua. Durante la giornata, alle 11, 12, 14, 15, e alle 16, sarà altresì possibile esplorare il lago di Ridracoli a bordo del battello elettrico, per dare così il via all’inaugurazione della stagione 2026. Poi, alle 17, nella struttura di Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli, che offre importanti e interessanti allestimenti didattici e interattivi sull’acqua, sulla flora e fauna in specie del crinale tosco romagnolo, vi sarà la conferenza ’Si fa presto a dire acqua’, lectio magistralis di Marco Cattaneo, giornalista scientifico e direttore di National Geographic Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giornata dell’acqua a Ridracoli

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