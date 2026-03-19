Giornale radio del pomeriggio giovedì 19 marzo

Nel pomeriggio di giovedì 19 marzo, il giornale radio di LaPresse ha fornito un riepilogo delle principali notizie del giorno. La trasmissione ha coperto eventi di attualità, aggiornamenti su questioni politiche e fatti che hanno coinvolto vari settori. La puntata ha presentato le notizie in modo diretto, offrendo agli ascoltatori un quadro chiaro degli avvenimenti più rilevanti.

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