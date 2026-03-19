Giornale radio del mattino giovedì 19 marzo

Da lapresse.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giornale radio del mattino di giovedì 19 marzo vengono presentate le principali notizie della giornata. Si riferisce alle notizie trasmesse dal GR di LaPresse, che copre gli eventi più rilevanti sia a livello nazionale che internazionale. L’edizione include aggiornamenti su politica, economia e cronaca, offrendo agli ascoltatori un quadro completo delle ultime novità. La trasmissione fornisce informazioni chiare e dirette, senza commenti o analisi.

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