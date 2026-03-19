Giorgia Meloni al Consiglio europeo Crosetto | Rischio terrorismo

Oggi a Bruxelles si tiene il Consiglio europeo, dove i leader dei paesi membri si riuniscono per discutere di questioni urgenti. Tra gli argomenti principali ci sono l’escalation militare in Medio Oriente e le ripercussioni di questa situazione sull’economia e sull’energia. La presidente del Consiglio italiano partecipa alla riunione, mentre un ministro ha espresso preoccupazioni riguardo a possibili rischi di terrorismo.

I leader dell’Ue si riuniscono oggi a Bruxelles per il Consiglio europeo. Tra i punti all’ordine del giorno l’escalation militare in Medio Oriente e le conseguenze in termini economici ed energetici. Ministro della Difesa, Guido Crosetto: “Rischio terrorismo”. Servizio di Augusto Cantelmi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Giorgia Meloni al Consiglio europeo. Crosetto: “Rischio terrorismo” Articoli correlati Meloni incontra Mattarella in vista del Consiglio europeo. Crosetto: no a ricatto su HormuzLa politica, oggi la premier Meloni incontrerà il presidente Mattarella in vista del Consiglio europeo di domani mentre il ministro Crosetto in una... Crosetto: "Rischio di terrorismo dalle cellule dormienti iraniane"AGI - Attacchi diretti all'Italia dall'Iran o da suoi proxies come Hezbollah in questo momento non vengono presi in considerazione. Giorgia Meloni al Consiglio europeo. Crosetto: “Rischio terrorismo” Altri aggiornamenti su Giorgia Meloni Temi più discussi: Consiglio europeo del 19 e 20 marzo e crisi in Medio Oriente: le Comunicazioni del Presidente Meloni in Parlamento; Meloni: 'La riforma della giustizia è un traguardo epocale'; Colazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni ed altri membri del Governo, in vista del Consiglio Europeo; Giorgia Meloni una leader bifronte. Meloni alla Camera sulla crisi in Iran: la premier in replica: Bombe Usa vanno bene solo se c’è governo dem? Ok a risoluzione di maggioranzaLe comunicazioni della premier Giorgia Meloni alla Camera e al Senato sulla crisi in Medio Oriente e la guerra in Iran, in vista del Consiglio Europeo ... fanpage.it Consiglio Europeo, Meloni saluta e abbraccia Merz e Von Der LeyenLa Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha salutato e abbracciato il Cancelliere tedesco Friedrich Merz e la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen, prima del Consiglio Europeo s ... msn.com Giorgia #Meloni: "Quando non parlo, dicono che scappo. Quando parlo, contestano il luogo, il mezzo e pure chi mi intervista. A questo punto il sospetto è uno: che preferirebbero semplicemente che io non esistessi. Mi spiace, ma su questo non posso acconte x.com Una manovra a tenaglia: da un lato in pressing sull’Europa, dall’altro le misure per fermare la folle corsa dei prezzi di diesel e benzina. Giorgia Meloni cerca di mettere un fermo ai rincari innescati dalla guerra in Medio Oriente, soprattutto quelli che mordono le - facebook.com facebook