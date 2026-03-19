Gioielliere ucciso in un agguato 53enne condannato dopo 28 anni | Suo il Dna sulla calza usata come passamontagna

Un uomo di 53 anni è stato condannato dopo 28 anni per l’omicidio di un gioielliere avvenuto nel 1997. La sentenza si basa sul DNA trovato su una calza usata come passamontagna, che avrebbe collegato l’imputato al crimine. L’accusa aveva sostenuto la sua partecipazione all’agguato, mentre la pena inflitta è di 16 anni di carcere.

Alessandro Galletta è stato condannato in primo grado a 16 anni per omicidio perché avrebbe nel 1997 partecipato all'agguato contro il gioielliere Carlo Mortilli. Il 53enne è stato incastrato dalle tracce di Dna trovate su una calza che avrebbe usato come passamontagna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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