Giochi e laboratori per festeggiare il pi greco

Alla scuola primaria di Ponte della Venturina si è svolta una giornata dedicata al pi greco, con giochi e laboratori pensati per coinvolgere gli studenti. L’evento ha visto la partecipazione di bambini che hanno potuto scoprire aspetti diversi della costante matematica attraverso attività pratiche e divertenti. La giornata ha rappresentato un momento di festa e apprendimento per i piccoli alunni.

Una giornata speciale alla scuola primaria di Ponte della Venturina per celebrare il pi greco, la costante matematica più famosa del mondo. Venerdì scorso, con un giorno di anticipo rispetto alla data esatta della ricorrenza, il plesso dell’istituto comprensivo di Porretta Terme ha svolto una programmazione particolare tutta all’insegna dei numeri. Nel pomeriggio sono stati allestiti quattro laboratori esperienziali a cui hanno partecipato una sessantina di studenti, cimentandosi nella realizzazione di segnalibri a tema, nella costruzione di scacchiere e pedine e nella partecipazione a giochi numerici. Al termine, dopo una piccola merenda,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giochi e laboratori per festeggiare il pi greco Articoli correlati Pi Greco Day 2026, giornata di divulgazione con attività e laboratori matematici per tutte le etàChi trova pi greco trova un tesoroporticato di Palazzo Ducale, piazza Matteotti, Genovaalle 10:30, 15:30 e 16:30 (tre turni)Una caccia al tesoro... Logica, intuito e passione: a Foggia il Pi Greco Day si festeggia con i Campionati di Giochi MatematiciGrande successo all'Università per la semifinale della competizione targata "Bocconi". Contenuti utili per approfondire Giochi e laboratori per festeggiare il... Temi più discussi: Al museo di Pietrarsa una giornata di giochi e laboratori per la festa del papà; Giochi e laboratori per festeggiare il pi greco; Pasqua si avvicina: Caccia alle uova, giochi, premi, laboratori e ovetti in quantità per tutti; Torna il Centro Estivo a Minori: anche per il 2026 giochi, mare e laboratori per un’estate dedicata ai bambini. Giochi e laboratori per festeggiare il pi grecoUna giornata speciale alla scuola primaria di Ponte della Venturina per celebrare il pi greco, la costante matematica più famosa del mondo. Venerdì scorso, con un giorno di anticipo rispetto alla data ... ilrestodelcarlino.it Torna il Centro Estivo a Minori: anche per il 2026 giochi, mare e laboratori per un’estate dedicata ai bambiniAnche per l'estate 2026 il Comune di Minori rinnova uno dei servizi più attesi dalle famiglie del territorio: il Centro Estivo Comunale, un'iniziativa dedicata ai più piccoli pensata per offrire momen ... ilvescovado.it Spoiler alert Meno giochi, più cuore: Roberto prova a riconquistare Cristina Scopri l'anteprima della puntata di oggi su RaiPlay - facebook.com facebook Dopo le prime 10h (pochissime per questi tipi di giochi) posso dire di aver trovato il mio gioco preferito di switch 2. Rilassante, divertente, appagante, un gioco che quando esco da lavoro non vedo l’ora di accendere la switch e giocarci. x.com