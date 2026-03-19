Il Milan ha scelto Gila e Goretzka come prime aggiunte alla rosa in vista della prossima Champions League. La società ha offerto al tedesco un contratto triennale da 5 milioni di euro. I rossoneri sono pronti a contendere Goretzka alla Juventus, puntando a rafforzare il centrocampo per la stagione europea.

Una mezzala destra che abbia esperienza internazionale, trofei in bacheca e leadership; un difensore che sia già abituato alla Serie A e possa giocare sia a tre che a quattro. Eccole, insieme al centravanti, le priorità assolute del prossimo mercato del Milan, quello che nei piani di via Aldo Rossi tornerà a giocare in Champions League. La rosa andrà allungata numericamente per affrontare i maggiori impegni stagionali, ma almeno in alcuni ruoli l’obiettivo è migliorare pure qualitativamente. A centrocampo, per esempio, il nome forte è quello di Leon Goretzka del Bayern Monaco. Uno da 17 trofei alzati in carriera, nazionale compresa. Esperienza e abitudine a giocare per vincere, caratteristiche ritenute fondamentali da Massimiliano Allegri per alzare il tasso di personalità della squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gila e Goretzka: ecco le prime scelte del nuovo Milan con vista Champions

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