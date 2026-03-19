Gigantesca operazione a Castagnaro sequestrata fabbrica | produceva 4 milioni di sigarette illegali al giorno

A Castagnaro, le forze dell’ordine hanno sequestrato una grande fabbrica che produceva circa 4 milioni di sigarette illegali ogni giorno. Nell’operazione sono stati individuati 15 indagati coinvolti in attività di contrabbando e contraffazione, con un danno erariale stimato in 160 milioni di euro. L’operazione ha portato al sequestro di sigarette e tabacco destinati al mercato illecito.

15 soggetti sono stati deferiti e milioni di euro sono stati sequestrati al termine di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza contro la produzione illecita di tabacchi lavorati di contrabbando tra Palermo, Verona e Padova. L’azione, coordinata dalla Procura Europea, ha portato alla scoperta di una fabbrica clandestina a Castagnaro (VR), dove venivano prodotte sigarette destinate al mercato nero, con un danno stimato per l’erario di oltre 160 milioni di euro all’anno. Operazione coordinata dalla Procura Europea Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è stata avviata su delega della Procura Europea (E. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Gigantesca operazione a Castagnaro, sequestrata fabbrica: produceva 4 milioni di sigarette illegali al giorno Articoli correlati Padova, sequestrata fabbrica clandestina di sigaretteUn grande capannone industriale per la produzione di sigarette di contrabbando è stato sequestrato a Padova. Vigonza, sequestrata fabbrica di sigarette di contrabbandoHa portato alla denuncia per detenzione di tabacchi lavorati di contrabbando e di contraffazione marchi di tre cittadini moldavi, il blitz dei...