Una violenta aggressione si è verificata nella Villa Garibaldi di Giarre, nel Catanese, dove un ragazzo di 16 anni è stato colpito con violenza. La madre del giovane ha lanciato un appello affinché venga identificato il responsabile dell’attacco. L’episodio si è svolto all’interno della Villa Comunale, suscitando preoccupazione tra i residenti. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Violenza nella Villa Comunale. Un ragazzo di 16 anni è stato brutalmente aggredito all’interno della Villa Garibaldi di Giarre, nel Catanese. Secondo quanto ricostruito, il giovane si trovava seduto su una panchina quando un uomo adulto, accompagnato dalla propria compagna, lo ha colpito senza alcuna apparente ragione. Le condizioni del ragazzo. A seguito dell’aggressione, il minorenne è stato trasportato in ospedale, dove si trova ricoverato con lesioni e tumefazioni al volto, alla mandibola e all’addome. I medici stanno effettuando gli accertamenti necessari per valutare l’entità dei traumi riportati. La denuncia della madre. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Giarre, brutale aggressione a un 16enne: appello della madre per identificare il responsabile

Articoli correlati

Giarre, 16enne in ospedale dopo l’aggressione di uno sconosciuto, appello della madre: “Aiutatemi a identificarlo”Un'aggressione, a detta della donna, senza nessun motivo apparente mentre il sedicenne era seduto su una panchina a Giarre.

Brutale aggressione nella notte a un 16enne, picchiato con calci e pugni e trasportato in ospedaleSulla base a una prima ricostruzione sarebbe stato accerchiato e pestato da un gruppo di 4-5 persone le quali poi si sono allontanate lasciandolo a...

Tutto quello che riguarda Giarre brutale aggressione a un 16enne...

Giarre, 16enne in ospedale dopo l’aggressione di uno sconosciuto, appello della madre: Aiutatemi a identificarloUn'aggressione, a detta della donna, senza nessun motivo apparente mentre il sedicenne era seduto su una panchina a Giarre ... fanpage.it

Sedicenne picchiato a Giarre, la madre: Chi sa qualcosa si faccia avantiCATANIA – Un sedicenne è stato picchiato nella Villa Garibaldi di Giarre da un uomo che era assieme alla sua compagna, lo riporta l’Ansa. Il minorenne è ricoverato nell’ospedale della città del Catane ... livesicilia.it