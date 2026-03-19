Giarre 16enne in ospedale dopo l'aggressione di uno sconosciuto appello della madre | Aiutatemi a identificarlo

A Giarre un ragazzo di 16 anni è stato aggredito da uno sconosciuto mentre si trovava seduto su una panchina. La madre del giovane ha lanciato un appello chiedendo aiuto per identificare l'aggressore, che secondo lei non aveva motivo apparente per agire in quel modo. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale dopo l'episodio.

Un'aggressione, a detta della donna, senza nessun motivo apparente mentre il sedicenne era seduto su una panchina a Giarre. L'adolescente sarebbe stato picchiato selvaggiamente da un uomo maggiorenne che non conosce e che lo ha mandato in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

L'appello della madre di uno dei dispersi italiani: "Aiutatemi a trovarlo"La donna è la madre di Giovanni Tamburi, un 16enne che si trovava nel bar di Crans-Montana dove è avvenuta la strage di giovanissimi "Stiamo...

L’appello della conduttrice di Today Savannah Guthrie per la madre scomparsa: “Pronti ad ascoltare chi l’ha presa”Savannah Guthrie lancia un appello per la madre scomparsa a Tucson: la famiglia, pronta al dialogo su un riscatto, cerca un contatto coi rapitori.

Altri aggiornamenti su Giarre 16enne in ospedale dopo l 8217...

Discussioni sull' argomento Sedicenne picchiato nella villa Garibaldi di Giarre, la madre: Chi ha visto si faccia avanti; Incendio in un appartamento a Nesima: tre poliziotti intossicati trasportati in ospedale.

Giarre, violenta aggressione in pieno centro ai danni di un 16enneIeri sera, intorno alle 18, in pieno centro a Giarre, ed esattamente nella villa Garibaldi, a pochi passi da piazza Duomo, un sedicenne è stato violentemente aggredito da un uomo che era in compagnia ... gazzettinonline.it

Picchia 16enne nella villa comunale, la madre 'aiutatemi a identificarlo'Un sedicenne è stato picchiato nella Villa Garibaldi di Giarre da un uomo che era assieme alla sua compagna. Il minorenne è ricoverato nell'ospedale della città del Catanese per tumefazioni e lesioni ... ansa.it

Cine Teatro Garibaldi Giarre 28 MARZO - ARCHIMEDE -- STAGIONE TEATRALE "KALLIPOLIS" 2025/2026 Direzione artistica a cura di Alfio Zappalà In arrivo un nuovo appuntamento teatrale al Cine Teatro Garibaldi di Giarre "ARCHIMEDE - La solit - facebook.com facebook