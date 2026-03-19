Gianfranco Miglio e il federalismo radicale | chi era il guru ispiratore del distacco del Nord L’amore a prima vista poi la rottura col Senatur

Gianfranco Miglio, politologo e docente, è noto per aver promosso il federalismo radicale come alternativa allo Stato unitario centralizzato. Nato nel 1918, ha influenzato il dibattito politico italiano e ha avuto un ruolo importante nel movimento federalista. Dopo aver sostenuto questa idea, si è successivamente allontanato dal leader politico con cui aveva collaborato inizialmente. La sua proposta si basa sulla divisione delle competenze tra enti territoriali.

Como, 19 marzo 2026 – Un federalismo radicale come modello alternativo allo Stato unitario centralizzato. Più nel dettaglio: una riforma fondata sul ruolo costituzionale assegnato all'autorità federale e a quella delle macroregioni o cantoni (del Nord o Padania, del Centro o Etruria, del Sud o Mediterranea, oltre alle cinque regioni a statuto speciale). Con questa idea, il politologo e politico comasco Gianfranco Miglio fra il 1990 e il 1994 fu considerato l'ideologo della Lega Lombarda, fondata da Umberto Bossi nel 1984. E con la scomparsa, avvenuta oggi 19 marzo, del Senatur, la figura e l’ideologia di Miglio tornano alle cronache. La passione per l’insegnamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gianfranco Miglio e il federalismo radicale: chi era il guru ispiratore del distacco del Nord. L’amore a prima vista, poi la rottura col Senatur Articoli correlati Addio al "capo" Umberto Bossi. Chi era il SenatùrÈ morto all'età di 84 anni Umberto Bossi, il fondatore della Lega Nord meglio noto come "Il Senatur". Leggi anche: Chi era Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso: l’amore per la musica, il volley e il lavoro del padre Approfondimenti e contenuti su Gianfranco Miglio Discussioni sull' argomento Il miracolo della Lega: salva due seggi e cambia gli equilibri della Provincia; Giorgetti ricorda Maroni: C’è molta confusione sotto al cielo. La lezione di Gianfranco Miglio: la Camera presenta i suoi discorsi parlamentariRoma, 20 maggio 2024 – La raccolta dei discorsi parlamentari di Gianfranco Miglio - tra la XI e la XIII Legislatura - sarà presentata martedì 21 maggio alle 10 in Sala della Lupa di Montecitorio, nel ... quotidiano.net Il sindaco di sinistra cancella Gianfranco Miglio da Adro. Ira della Lega: Ignorante e codardoAd Adro sparisce il nome di Gianfranco Miglio dal polo scolastico a lui intitolato nel 2010. Il sindaco del comune in provincia di Brescia, Davide Moretti, ha infatti deciso di rimuovere il nome dello ... ilgiornale.it BORGHETTO LODIGIANO (LO) Via GIANFRANCO MIGLIO, snc Terreno Appezzamento di terreno edificabile nel Comune di Borghetto Lodigiano (LO) in Via Gianfranco Miglio, della superficie complessiva di circa mq. 585. Prezzo base € 24.468,7 - facebook.com facebook