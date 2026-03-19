Giallini operato intervento riuscito Il dottore | L’ho già messo in piedi

Il noto attore è stato sottoposto a un intervento chirurgico dopo aver riportato una frattura scomposta del collo del femore. L'operazione è stata eseguita da un team medico, che ha confermato il successo dell'intervento. Il chirurgo ha riferito di aver già messo in piedi il paziente, senza fornire ulteriori dettagli sulle tempistiche di recupero.

(Adnkronos) – "Ho operato il signor Marco Giallini: ha riportato una frattura scomposta del collo del femore. L’intervento è riuscito molto bene, abbiamo applicato una protesi d’anca. L’ho già messo in piedi e potrà iniziare presto a camminare con la fisioterapia". Così il dottor Mancini dell’ospedale 'Parini' di Aosta, che ha eseguito l’operazione sull’attore romano,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Forza Marco #Giallini. "Marco Giallini operato al femore, un cane gli è saltato addosso". Il saluto di Frezza e Sorrentino - La Stampa x.com