Dopo l’incidente sul set di Rocco Schiavone, il medico che ha operato Marco Giallini ha rilasciato una dichiarazione. L’attore, molto amato dal pubblico, ha subito un intervento e si trova attualmente sotto osservazione. La notizia ha suscitato interesse e preoccupazione tra i fan, che attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Marco Giallini ha un pubblico che verso di lui prova un affetto sincero, che va oltre lo schermo. Non c’è da meravigliarsi se, alla notizia del suo incidente ad Aosta, sia nata una genuina preoccupazione per la sua salute. Impegnato sul set di Rocco Schiavone, fiction Rai tratta dai romanzi di Antonio Manzini, l’attore romano è stato vittima di una caduta che lo ha costretto a un intervento d’urgenza. Adesso parla il medico che lo ha operato, rassicurando i fan sulle sue attuali condizioni. L’incidente sul set di Rocco Schiavone. Burbero ma profondamente umano. È questa l’immagine che Marco Giallini ha donato al personaggio di Rocco Schiavone, entrato nel cuore di moltissimi telespettatori, conquistati per ben sei stagioni consecutive. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giallini dopo l’incidente sul set di Rocco Schiavone, parla il medico che lo ha operato

Articoli correlati

Incidente sul set di Rocco Schiavone, Marco Giallini operato: cosa è successoUna caduta improvvisa, nel cuore di Aosta, ha interrotto bruscamente le riprese della settima stagione di Rocco Schiavone e costretto Marco Giallini...

Come sta Marco Giallini dopo l'incidente sul set di Rocco Schiavone 7Dopo l'improvviso incidente avvenuto sul set della settima stagione della serie Rai, l'attore sembra si stia riprendendo ma intanto sono emersi...

Approfondimenti e contenuti su Rocco Schiavone

Temi più discussi: Marco Giallini in ospedale, stop alle riprese di Rocco Schiavone; Marco Giallini in ospedale dopo una caduta durante le riprese della serie tv Rocco Schiavone; Un cane gli è saltato addosso e lo ha fatto cadere, si è rotto la testa del femore: come sta Marco Giallini dopo l'incidente ad Aosta; Come sta Marco Giallini dopo l'incidente sul set di Rocco Schiavone 7.

Marco Giallini cade dopo l’assalto di un cane e finisce in ospedale | Come sta oggi, stop a Rocco SchiavonePaura per Marco Giallini, operato d’urgenza dopo l’incidente: il medico rassicura sulle condizioni dell'attore di Rocco Schiavone. ilsussidiario.net

Marco Giallini, paura per l'attore di Rocco Schiavone! Riprese ferme dopo un incidenteIncidente per Marco Giallini sul luogo delle riprese della nuova stagione di Rocco Schiavone: l'attore è stato immediatamente operato ... serial.everyeye.it

Marco Giallini, incidente sul set di Rocco Schiavone: ecco che cosa è successo - facebook.com facebook

«Rocco Schiavone è ferito»: Giallini cade e si frattura un femore ad Aosta. Stop alle riprese della settima stagione x.com