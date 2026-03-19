GF Vip cachet stellari per Ilary Blasi Selvaggia Lucarelli Cesara Buonamici Quanto guadagnano i concorrenti

Con il ritorno del Grande Fratello Vip, si parla molto dei cachet di alcune figure come Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. L’attenzione del pubblico si concentra ora sui guadagni dei concorrenti, mentre i dettagli sui compensi degli ospiti e dei partecipanti vengono sempre più spesso discussi e analizzati. I compensi elevati sono al centro di molte conversazioni legate alla trasmissione.

Con il ritorno del Grande Fratello Vip, l’attenzione del pubblico non si concentra soltanto sulle dinamiche della Casa o sui nuovi concorrenti, ma anche su uno degli aspetti più discussi di ogni edizione: i compensi. Come da tradizione, le cifre ufficiali non vengono mai rese pubbliche da Mediaset, ma tra indiscrezioni, interviste e ricostruzioni accumulate negli anni, è possibile delineare un quadro piuttosto dettagliato di quanto si guadagni davvero partecipando al reality. Al vertice della piramide c’è la conduttrice Ilary Blasi, tornata al timone del programma dopo anni. Secondo le voci più diffuse, mai confermate ufficialmente, il suo cachet si aggirerebbe intorno ai 25mila euro a puntata, per un totale stagionale che potrebbe arrivare a circa 650mila euro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026: Ilary Blasi torna su Canale 5 con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli Grande Fratello Vip, l'inedita coppia Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici al fianco di Ilary Blasi? L'indiscrezioneContinuano a fervere i preparativi per la nuova edizione del Gf Vip che, però, potrebbe slittare ancora: tutti i dettagli Sarà un Gf Vip tutto al... Una raccolta di contenuti su Ilary Blasi Temi più discussi: GF Vip, svelati i cachet dei concorrenti: quanto guadagnano; Ciclone Manzini al GfVip: 'Lucarelli come l'Agenzia delle Entrate. Blasi? Pensavano fossi l'amante di Totti'; Grande Fratello Vip, i guadagni reali dei protagonisti: da Ilary Blasi a Selvaggia Lucarelli ai vipponi, stipendi stellari; GF Vip svelati i cachet dei concorrenti | quanto guadagnano. GF Vip, svelati i cachet dei concorrenti: quanto guadagnanoPartiamo da Ilary Blasi, presentatrice di questa edizione del reality, subentrata ad Alfonso Signorini dopo lo scandalo scatenato da Fabrizio Corona. La conduttrice è tornata alla guida dello show dop ... dilei.it Mezzo milione per lei, quanto si guadagna al GF VIP 2026? I cachet di Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli e tutti i concorrentiIl Grande Fratello VIP torna con una domanda che appassiona sempre: quanto si guadagna davvero a entrare nella Casa più famosa d’Italia? Le cifre ufficiali restano un mistero, ma tra rumors, ricostruz ... rds.it ilaryblasi - facebook.com facebook Ilary Blasi, cosa ha indossato al #grande fratello Vip: lo slip dress nero che punta sull’essenzialità x.com