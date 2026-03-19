George Prokopiou, noto come il “pirata di Hormuz”, è al centro di un fenomeno legato all’economia di guerra, dove il conflitto si trasforma in un’opportunità di profitto. Il suo nome compare in relazione a operazioni che coinvolgono rotte strategiche e interessi commerciali in un’area cruciale come lo Stretto di Hormuz, dove le tensioni aumentano e le attività commerciali si intrecciano con interessi economici.

Quando la guerra diventa un moltiplicatore di rendita: lo chiamano il pirata di Hormuz, ma il soprannome dice meno di un’illegalità e molto di più di una verità brutale dell’economia di guerra. In uno Stretto diventato uno dei punti di frattura più pericolosi del pianeta, mentre la maggior parte degli armatori si ritira, sospende i transiti o aspetta una protezione militare sempre più incerta, un armatore greco ha scelto di fare esattamente il contrario. Avanza dove gli altri arretrano. Manda le sue petroliere là dove circolano voci di mine, là dove i pasdaran fanno pesare la minaccia di attacchi, là dove la normale navigazione commerciale assume i contorni di una scommessa strategica. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - George Prokopiou, Il “pirata di Hormuz”, e il profitto che nasce dal caos

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