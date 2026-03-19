Proseguono anche questa settimana gli appuntamenti con gli autori per la rassegna "Scrittori in circolo". Alla biblioteca Ginestra di Montevarchi nella Sala Filanda oggi alle ore 17.30 sarà ospite Enrico Galiano per la presentazione del libro "Quel posto che chiami casa" Garzanti 2025. Vera non è mai stata sola. Da quando è bambina, una voce l’accompagna ovunque: la sveglia di notte, la incalza, la consola. È la voce di suo fratello Cè, morto quando lei aveva quattro anni. È una voce ironica e tagliente, capace di regalarle pensieri stravaganti come: "Non esiste un sinonimo di sinonimo" o "La neve è la prova che non hai bisogno di urlare per farti vedere". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Galiano in cattedra. Il maestro scrittore alla maratona autori

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