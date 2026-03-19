Arezzo ospita questa settimana nuovi incontri con gli autori all’interno della rassegna «Scrittori in circolo». Gli eventi si svolgono nel corso della settimana e coinvolgono due scrittori, Galiano e Padellaro, che partecipano con una doppietta di appuntamenti. La manifestazione continua a proporre momenti dedicati alla letteratura e alla cultura, attirando un pubblico interessato alle presentazioni e alle discussioni.

Arezzo, 19 marzo 2026 – Vanno avanti anche questa settimana gli appuntamenti con gli autori per la rassegna «Scrittori in circolo». Alla biblioteca Ginestra di Montevarchi nella Sala Filanda oggi alle ore 17.30 sarà ospite Enrico Galiano per la presentazione del libro «Quel posto che chiami casa» Garzanti 2025. Vera non è mai stata sola. Da quando è bambina, una voce l’accompagna ovunque: la sveglia di notte, la incalza, la consola. È la voce di suo fratello Cè, morto quando lei aveva quattro anni. È una voce ironica e tagliente, capace di regalarle pensieri stravaganti come: «Non esiste un sinonimo di sinonimo» o «La neve è la prova che non hai bisogno di urlare per farti vedere». 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Galiano e Padellaro, doppietta a «Scrittori in circolo»

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