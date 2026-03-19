Galatasaray shock | frattura per Osimhen e Lang sotto i ferri

Il Galatasaray ha lasciato Anfield con una sconfitta che ha segnato la fine del suo cammino in Champions League e con due giocatori chiusi sotto i ferri. Osimhen e Lang hanno subito infortuni durante la partita e sono stati portati in ospedale per interventi chirurgici. La squadra si trova ora senza i suoi principali attaccanti per le prossime sfide.

Il Galatasaray esce da Anfield con un bilancio devastante: eliminazione dalla Champions League e perdita simultanea dei suoi due riferimenti offensivi. Il pesante 4-0 inflitto dal Liverpool negli ottavi di finale è passato in secondo piano rispetto al bollettino medico emesso dal club di Istanbul, che conferma la frattura dell’avambraccio destro per Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, pilastro della formazione di Okan Buruk e giustiziere della Juventus ai playoff, è stato costretto al cambio nell’intervallo; l’applicazione immediata di un gesso apre ora lo scenario di un possibile intervento chirurgico, la cui necessità verrà stabilita nelle prossime 48 ore dallo staff medico turco. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Galatasaray shock: frattura per Osimhen e Lang sotto i ferri Articoli correlati Leggi anche: Il Galatasaray: “Lang, grave taglio al pollice, sarà operato. Osimhen si è rotto un braccio”. La famiglia Lang a Liverpool Noa Lang incanta il Galatasaray: assist e magie per OsimhenUn nuovo protagonista in grado di cambiare il volto dell’attacco ha preso in breve tempo in mano le dinamiche del Galatasaray. OSMHEN SAKATLIK ANI Una selezione di notizie su Galatasaray shock Argomenti discussi: Infortunio shock per Noa Lang, dito amputato! Operazione chirurgica a Liverpool per il giocatore olandese. Come sta Lang come l'infortunio horror al dito. Serataccia Galatasaray: frattura per OsimhenSerata da dimenticare per il Galatasaray ad Anfield, dove i turchi salutano la Champions League nel peggiore dei modi. Il netto 0-4 subito sancisce l’eliminazione dalla competizione, ma a preoccupare ... corrieredellosport.it Lang shock, cade sui cartelloni e si apre il pollice. Frattura all'avambraccio per OsimhenDurante Liverpool-Galatasaray spaventoso infortunio per l'ex del Napoli. Ferita terribile, il dito si è tagliato profondamente. Buruk, tecnico dei turchi: La ferita è grave, dobbiamo prendere una dec ... msn.com