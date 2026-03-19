Gaffe di Trump con la premier giapponese Sanae Takaich perché non ci avete avvertiti di Pearl Harbour?

Durante un incontro ufficiale, l'ex presidente degli Stati Uniti ha rivolto alla premier giapponese Sanae Takaichi una domanda sulla mancata comunicazione riguardo all’attacco di Pearl Harbor, chiedendo perché non fosse stata avvertita. La frase ha attirato l’attenzione dei presenti e ha suscitato discussioni sui toni usati durante il colloquio. Al momento, non sono stati riferiti commenti ufficiali sulle parole di Trump.

Donald Trump nello Studio Ovale ha fatto una “battuta” su Pearl Harbor. A scatenarla la domanda di un giornalista giapponese. Questo chiedeva perché gli Stati Uniti non avessero avvertito gli alleati dell’attacco all’Iran, ma Trump ha parlato di “sorpresa”. E poi si è rivolto ai giapponesi, definiti esperti di attacchi a sorpresa, perché anche loro non avvertirono per l’episodio di Pearl Harbor. Una “battuta” alla quale la premier Takaichi non ha risposto. La "battuta" di Trump alla premier giapponese Cosa è successo a Pearl Harbor Pearl Harbor come l'attacco all'Iran? La “battuta” di Trump alla premier giapponese Donald Trump ne combina una delle sue. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Gaffe di Trump con la premier giapponese Sanae Takaich, "perché non ci avete avvertiti di Pearl Harbour?" Articoli correlati Trump gela la premier giapponese Takaichi: “Non ci avete avvisati di Pearl Harbor”Momento di imbarazzo nello Studio Ovale, dove una battuta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha acceso polemiche durante un incontro con... Trump e la battuta (gaffe) con la premier giapponese su Pearl Harbor: «Volevamo l’effetto sorpresa» – Il videoVoleva scatenare una risata, ma dall’espressione dell’ospite giapponese è suonata più come una gaffe. Trump con berretto Usa arriva con la premier giapponese Sanae Takaichi alla base navale di Yokosuka Contenuti e approfondimenti su Gaffe di Trump con la premier... Temi più discussi: Pete Hegseth, l'ex soldato che vuole uccidere tutti: dai rancio in Iraq alle aragoste del Pentagono; Trump rivela la diagnosi di un deputato: Poteva morire entro giugno; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 marzo: la rassegna stampa; Pechino chiude alla proposta di Trump sulla flotta a Hormuz: il distacco strategico della Cina. Gaffe di Trump con la premier giapponese: Chi sa di sorprese meglio di loro? E evoca Pearl HarborPrima le ha detto sono orgoglioso di te come si fa con una ragazzina da incoraggiare. Poi ha citato Pearl Harbor per scherzare sugli attacchi a sorpresa. Una scena di ordinaria conferenza stampa per ... repubblica.it Iran, gaffe di Trump: evoca Pearl Harbor davanti alla premier del Giappone TakaichiL'incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e la premier giapponese Sanae Takaichi. (AP ... msn.com Iran, gaffe di Trump: evoca Pearl Harbor davanti alla premier del Giappone Takaichi L'espressione sconcertata della leader di Tokyo non ha comunque fermato il tycoon - facebook.com facebook Trump e la battuta (gaffe) con la premier giapponese su Pearl Harbor: «Volevamo l'effetto sorpresa» - Il video x.com