Il Manchester City ha subito una pesante sconfitta contro il Real Madrid, un risultato che ha sollevato molte domande sul futuro della squadra e sulla posizione dell’allenatore. La partita ha evidenziato difficoltà in campo e ha portato a riflettere sulla possibilità che l’epoca di Guardiola al club si stia avvicinando alla fine. La sconfitta rappresenta un punto di svolta per il progetto della squadra.

Questo è un rito di purificazione, una football-ceremony, un passaggio in un’altra dimensione. Più terrena e meno tiki taka. Manchester City funeral: ecco la liturgia per un gruppo non più fenomenale. È andata in scena dopo il (doppio) ko contro il Real Madrid e l’eliminazione dalla Champions di una delle squadre più attese e più quotate. Un tuono, insomma, nel cielo del calcio. Ma già dopo il 3-0 dell’andata per Pep Guardiola e i suoi campioni di santi non ce n’erano più. La partita di ritorno è stata come vedere la caduta degli dei, quelli che Pep ha vestito e abbeverato negli anni, ben dieci, lunghissimi, da quando cioè il tecnico spagnolo si era seduto per la prima volta sulla panchina dei Citizens e aveva iniziato a scrivere una nuova storia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Futuro incerto, mercato fallimentare e crisi di identità: è davvero finita l'era Guardiola al City?

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