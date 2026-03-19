Funicolari di Montesanto e Mergellina chiuse si sono rotte contemporaneamente

Le funicolari di Montesanto e Mergellina a Napoli sono state chiuse contemporaneamente a causa di un guasto. La funicolare di Mergellina è stata sostituita con la navetta bus 621. Non sono stati segnalati incidenti o feriti. La chiusura ha coinvolto entrambe le linee senza preavviso, creando disagi tra i pendolari.

Chiuse le Funicolari di Montesanto e Mergellina a Napoli, doppio guasto in contemporanea. Per Mergellina attivata la navetta bus 621. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Milano-Cortina 2026: strade chiuse, nuove rotte per i trasporti urbaniQuando nel 2026 si svolgeranno i Giochi Olimpici invernali a Milano e Cortina, la città non sarà solo un’area di competizioni sportive, bensì un... “Mi si sono rotte le acque, aiutatemi”. Partorisce in ambulanza durante il viaggioGrosseto, 9 marzo 2026 - È nata in ambulanza, per strada, tra le braccia dei soccorritori, la piccola Diara. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Funicolari di Montesanto e Mergellina... Temi più discussi: Napoli, la funicolare di Montesanto chiuderà per manutenzione straordinaria; Napoli, funicolare Montesanto: chiude entro l'estate prossima; Napoli, funicolari nel caos: chiusure anticipate e utenti esasperati. La Funicolare di Montesanto chiude per manutenzione, Cosenza: Lavori entro l’estateLa Funicolare di Montesanto chiuderà per i lavori di manutenzione ventennale. Costo 18,8 milioni. Potrebbe restare ferma per 6-8 mesi. fanpage.it Funicolare di Montesanto, chiusura in arrivo: lavori di manutenzione ventennale entro l’estateLa Funicolare di Montesanto chiuderà entro l'estate per la manutenzione ventennale da 18,8 milioni. Lavori tra 6 e 8 mesi, riapertura a inizio 2027 ... 2anews.it Napoli: continua l'odissea della funicolari. Utenti inferociti Stamani si è fermata di nuovo la funicolare Chiaia “ Oramai l'elenco dei disservizi che si registrano alle quattro funicolari cittadine, gestite dall'ANM, azienda napoletana mobilità, è talmente lungo che si - facebook.com facebook Problemi tecnici per la Funicolare di Montesanto, ultima corsa alle 19.10 x.com