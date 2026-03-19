Fulvio Scaglione | Tra vero verosimile e fake Se l’esperto dice solo cose che ci piacciono cambiamolo

Fulvio Scaglione, direttore di InsideOver, è stato intervistato dalla rivista Proiettili, che si occupa di guerriglia culturale. Durante l’intervista, ha affrontato i temi legati ai meccanismi della comunicazione e dell’informazione odierna, parlando di come si distinguono tra vero, verosimile e fake. Ha anche commentato il rapporto tra esperti e pubblico, suggerendo che se le opinioni degli esperti sono troppo piacevoli, si dovrebbe prendere in considerazione di cambiare interlocutore.

La rivista Proiettili – per la guerriglia culturale ( ilblast.itrivista ) ha intervistato Fulvio Scaglione, direttore di InsideOver, per un dialogo a tutto campo sui meccanismi della comunicazione e dell’informazione odierna. Ecco di seguito il frutto di quell’incontro. Come è nato Inside Over e qual è la sua missione? “InsideOver nasce nel 2014, durante la guerra in Siria e la crisi ucraina dell’Euromaidan, cioè in un momento cruciale, per fare un’informazione leale, se possibile i n presa diretta o comunque attraverso i protagonisti, senza condizionamenti esterni. Per questo InsideOver è stato il primo in Italia a lanciare il crowdfunding per finanziare inchieste e reportage, perandare così sul campo a vedere in prima persona. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Fulvio Scaglione: “Tra vero, verosimile e fake. Se l’esperto dice solo cose che ci piacciono, cambiamolo” Articoli correlati Leggi anche: Sì, del Natale ci sono anche cose che non mi piacciono Leggi anche: Tra vero e verosimile, la strana storia della cantautrice fantasma di Ivan Talarico Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fulvio Scaglione Discussioni sull' argomento Gli errori clamorosi e le soluzioni bizzarre; Trump chiama Putin, Iran e non solo al centro del discorso; ‘La notte dei morti viventi’, i peggiori politici che tornano; Cuba, la resa per provare a non morire di fame. Ottimo come sempre l’editoriale di Fulvio Scaglione. Con la guerra Usa in Iran finisce anche il negoziato sull’Ucraina Abituati alle sue solite intemerate, abbiamo passato sotto silenzio le ultime dichiarazioni di Maria Zakharova, la portavoce ufficiale del ministe - facebook.com facebook