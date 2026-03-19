Fulvio Scaglione | Tra vero verosimile e fake Se l’esperto dice solo cose che ci piacciono cambiamolo

Da it.insideover.com 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fulvio Scaglione, direttore di InsideOver, è stato intervistato dalla rivista Proiettili, che si occupa di guerriglia culturale. Durante l’intervista, ha affrontato i temi legati ai meccanismi della comunicazione e dell’informazione odierna, parlando di come si distinguono tra vero, verosimile e fake. Ha anche commentato il rapporto tra esperti e pubblico, suggerendo che se le opinioni degli esperti sono troppo piacevoli, si dovrebbe prendere in considerazione di cambiare interlocutore.

La rivista Proiettili – per la guerriglia culturale ( ilblast.itrivista ) ha intervistato Fulvio Scaglione, direttore di InsideOver, per un dialogo a tutto campo sui meccanismi della comunicazione e dell’informazione odierna. Ecco di seguito il frutto di quell’incontro. Come è nato Inside Over e qual è la sua missione? “InsideOver nasce nel 2014, durante la guerra in Siria e la crisi ucraina dell’Euromaidan, cioè in un momento cruciale, per fare un’informazione leale, se possibile i n presa diretta o comunque attraverso i protagonisti, senza condizionamenti esterni. Per questo InsideOver è stato il primo in Italia a lanciare il crowdfunding per finanziare inchieste e reportage, perandare così sul campo a vedere in prima persona. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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© It.insideover.com - Fulvio Scaglione: “Tra vero, verosimile e fake. Se l’esperto dice solo cose che ci piacciono, cambiamolo”

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