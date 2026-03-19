Un ragazzo di 28 anni ha tentato di sfuggire ai controlli a Milanofiori, guidando contromano tra le strade e abbandonando l’auto. Dopo aver proseguito la fuga a piedi, è stato rincorso e fermato nelle vicinanze della stazione della metropolitana. L’intervento delle forze dell’ordine ha concluso l’episodio senza ulteriori incidenti.

Assago, 19 marzo 2026 – Fugge ai controlli, sfreccia contromano tra le strade di Milanofiori, abbandona l’auto e tenta la fuga nella metropolitana. La corsa di un 28enne si è conclusa con il fermo da parte della polizia locale nella stazione della linea M2 Assago Forum. La folle corsa. Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 18 marzo, quando un normale servizio di pattugliamento stradale si è trasformato in un inseguimento per le vie cittadine, conclusosi tra i corridoi e le banchine della metropolitana. Il giovane è stato poi deferito all’Autorità giudiziaria con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fuga in contromano a Milanofiori e inseguimento fino alla metro: fermato un ragazzo di 28 anni

Articoli correlati

Inseguimento folle a Cantù, fuga anche contromano sulla Sp 28: blocchi in stile americano e auto fuori stradaNon è passato inosservato il folle inseguimento sulla Sp 28 che venerdì sera, 23 gennaio, ha scosso Cantù.

Inseguimento a Torino Centro: ragazzo in auto rischia di investire i passanti e percorre strade contromano, ma alla fine viene arrestatoUn inseguimento per le vie del centro di Torino si è concluso con l'arresto di un italiano di 21 anni la mattina di domenica 1 marzo 2026.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fuga in contromano a Milanofiori e...

Temi più discussi: In fuga contromano tra Piazza Bologna e San Lorenzo: agenti feriti dopo il maxi furto; Folle inseguimento da Lurate Caccivio a Monza: 40 km di fuga tra A9 e tangenziali, contromano in rotonda; Inseguimento da film a Montebelluna: spacciatore in fuga contromano finisce contro un'auto; Non si fermano all’alt e scappano contromano sulla Paullese, scatta l’inseguimento.

Folle fuga in Tirolo, 4 giovani fermati dopo una corsa a 150 km/h(ANSA) - BOLZANO, 19 MAR - In Tirolo un austriaco di 22 anni è fuggito ieri sera al volante della propria auto sotto l'effetto di stupefacenti, forzando numerosi posti di blocco e ferendo una poliziot ... msn.com

MONTEBELLUNA | SPACCIATORE IN FUGA CONTROMANO CON L’AUTO PROVOCA DUE INCIDENTIQuesto sito e tutto il suo contenuto sono di proprietà di Teleradio Diffusione Bassano srl. Ogni diritto sui contenuti del sito è riservato ai sensi della normativa vigente. La riproduzione, la pubbli ... antennatre.medianordest.it

Infermieri in fuga, scende in campo l’Ausl: “Cerchiamo anche casa per loro” x.com

Infermieri in fuga dal Ssn, Nursing Up: “Non è solo questione di stipendio. Sistema rischia di implodere”: InfoNurse - Di seguito un comunicato stampa del sindacato Nursing Up. La crisi infermieristica italiana si conferma come un fenomeno strutturale e sopratt - facebook.com facebook