Un ragazzo di 28 anni è stato fermato dopo aver tentato di sfuggire ai controlli a Milanofiori, sfrecciando contromano e abbandonando l’auto in fuga. Successivamente, ha cercato di nascondersi nella metropolitana, ma è stato raggiunto e fermato. In auto gli sono state trovate merce rubata, mentre le forze dell’ordine hanno gestito l’intera operazione di blocco e arresto.

Assago, 19 marzo 2026 – Fugge ai controlli, sfreccia contromano tra le strade di Milanofiori, abbandona l’auto e tenta la fuga nella metropolitana. La corsa di un 28enne si è conclusa con il fermo da parte della polizia locale nella stazione della linea M2 Assago Forum. La folle corsa. Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 18 marzo, quando un normale servizio di pattugliamento stradale si è trasformato in un inseguimento per le vie cittadine, conclusosi tra i corridoi e le banchine della metropolitana. Il giovane è stato poi deferito all’Autorità giudiziaria con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fuga in contromano a Milanofiori e inseguimento fino alla metro: fermato un ragazzo di 28 anni. In auto merce rubata

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