Frittelle in carrozza | Compiobbi celebra San Giuseppe
Sabato 21 marzo 2026, a Compiobbi, frazione del comune di Fiesole, si terrà l’evento gastronomico intitolato Frittelle in Carrozza. La manifestazione coinvolge la comunità locale e si svolge nel contesto delle celebrazioni dedicate a San Giuseppe. Durante la giornata, vengono proposte specialità culinarie e si svolgono attività legate alla tradizione. La manifestazione si svolge nel centro della frazione, attirando partecipanti da tutta la zona.
Sabato 21 marzo 2026, la frazione di Compiobbi nel comune di Fiesole ospita l’appuntamento gastronomico intitolato Frittelle in Carrozza. L’iniziativa si svolge presso l’area Pro Loco di via Romena 1A, dove i visitatori possono degustare le tradizionali frittelle di riso, tipiche del periodo primaverile e legate alla festività di San Giuseppe. L’evento si protrae per l’intera giornata, con un orario continuato che va dalle ore 10:00 fino alle 18:00. Organizzata dalla Pro Loco Valle dell’Arno di Fiesole con il contributo della Regione Toscana, la manifestazione punta a valorizzare le consuetudini dolciarie locali in un contesto di condivisione e socialità all’aperto. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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