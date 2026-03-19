Freestyle i giovani si esprimono | Arte di strada | cultura e sociale

I giovani italiani si esprimono attraverso il freestyle, un elemento centrale dell'arte di strada legata alla cultura hiphop. Questo fenomeno si è diffuso rapidamente in tutto il Paese sin dai primi anni del 2000, con una crescita significativa negli ultimi dieci anni. I rapper e gli artisti di strada usano il freestyle per comunicare messaggi sociali e personali, diventando protagonisti di un movimento che coinvolge molte città italiane.

Un fenomeno quello della cultura hiphop che si è diffuso a macchia d’olio in tutta Italia già dall’inizio del 21esimo secolo, ma con una spinta ancora maggiore negli ultimi dieci anni. Una cultura devota alla strada ed anche a Siena ci sono ragazzi che provano a dare sfogo alla loro arte creando "il muretto" ovvero un luogo in cui si ritrovano per fare del freestyle, rap improvvisato. Il muretto senese è stato chiamato "Brodo". "Per capire cosa si intende quando si parla di freestyle bisogna partire dall’etimologia della parola -afferma Mattia in arte Capo, uno degli organizzatori-che deriva dall’inglese "free"(libero) e "style" (stile). Si tratta quindi di un’esibizione interamente improvvisata, senza testi scritti né preparazione, ed è una pratica comune sia ai rapper, che ai ballerini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Freestyle, i giovani si esprimono: "Arte di strada: cultura e sociale" Articoli correlati Leggi anche: Clowneria... sociale. Così l’arte di strada diventa filosofia “Parole in transito”, a Messina giovani protagonisti di scrittura arte e inclusione sociale: come partecipareDare voce alle storie dei giovani, offrire uno spazio dove esprimersi, apprendere, sentirsi ascoltati e riconosciuti: nasce con questo spirito... Una selezione di notizie su Freestyle i giovani si esprimono Arte... Discussioni sull' argomento Freestyle, i giovani si esprimono: Arte di strada: cultura e sociale; Malavia di Nunzia De Stefano prodotto da Matteo Garrone racconta il rap oltre il mito facile | VIDEO; Il rap di Ego Smis è lo specchio del giovane italiano d’oggi; Olbia: nasce Core, l'associazione under 30 che da voce alle nuove generazioni. Ad Arzachena nasce lo Spazio Bourgeois: arte e ascolto per i giovaniC’è un nuovo spazio per i giovani ad Arzachena, inaugurato sabato scorso nel centro storico della cittadina, che porta il nome di Louise Bourgeois, la celebre pittrice, scultrice, scrittrice e ... unionesarda.it LA PIÙ PREZIOSA ARTE DI VIVERE Se coltiviamo la nostra mente introducendo in essa cultura noi possiamo ritrovare lo stupore e forse persino la gioia di esistere quali esseri umani. Possiamo guardare le stelle, considerare che lì risiedono le nostre origini - facebook.com facebook L’arte può far ritrovare all’Italia e all’Europa la sua funzione di ponte tra Est e Ovest, tra Nord e Sud del pianeta. La cultura e il cristianesimo sono il nostro soft power, l’unico power a nostra disposizione per esercitare una funzione autonoma nella costruzione d x.com