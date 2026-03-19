Francesco Bagnaia alla vigilia del GP brasiliano | Tanta curiosità per la nuova pista ma sembra molto piccola

Francesco Bagnaia si prepara per il Gran Premio del Brasile del 2026, il secondo appuntamento della stagione di MotoGP. Alla vigilia della gara, il pilota ha espresso curiosità per la nuova pista, anche se ha commentato che la pista sembra molto piccola. La competizione si avvicina, e Bagnaia spera di ottenere un buon risultato dopo le ultime gare.

Tanta voglia di riscatto per Francesco Bagnaia alla vigilia del weekend di gara del Gran Premio del Brasile 2026, secondo appuntamento della nuova stagione per il Motomondiale. Pecco deve voltare pagina dopo i risultati deludenti del round inaugurale a Buriram e spera di tornare a recitare un ruolo da protagonista su un circuito inedito per l’era moderna della MotoGP. Si gareggia infatti a Goiânia in un autodromo intitolato al mitico Ayrton Senna, che ospitò per l’ultima volta il Motomondiale nel lontano 1992. Vedremo come si adatteranno i vari top rider a questo tracciato anomalo, molto breve (lunghezza inferiore ai 4 chilometri) e prevalentemente destrorso, che si trova peraltro in altura considerando i circa 750 metri di quota sul livello del mare. 🔗 Leggi su Oasport.it

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