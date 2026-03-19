Francesca Sofia Novello | ammette il seno operato e risponde

Francesca Sofia Novello ha ammesso di aver subito interventi al seno e ha risposto alle critiche riguardo ai suoi ritocchi estetici. La modella ha condiviso alcune foto del passato per confrontarsi con le accuse di aver esagerato con le operazioni. La sua scelta di parlare apertamente ha attirato l’attenzione sui commenti che le sono stati rivolti online.

Francesca Sofia Novello ha risposto alle accuse di eccessivi ritocchi estetici dopo aver condiviso immagini del proprio passato. La modella, compagna di Valentino Rossi, ha ammesso un intervento chirurgico al seno ma ha difeso il diritto alla cura di sé contro i commenti aggressivi dei social. La polemica è esplosa sui canali digitali dopo che la 31enne ha pubblicato scatti risalenti a dieci anni fa, quando aveva appena ventun anni. Diversi follower hanno notato le differenze fisiche tra le foto antiche e quelle attuali, lanciando accuse dirette riguardo all’uso della chirurgia estetica per modificare il corpo. L’esplosione del dibattito sui social media. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Francesca Sofia Novello: ammette il seno operato e risponde Articoli correlati Leggi anche: Francesca Sofia Novello risponde a chi la definisce rifatta: “Ho ritoccato solo il seno” Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello festeggiano il compleanno di Gabriella: “Un anno di te”Alle piste del moto GP Valentino Rossi preferisce la serenità delle giornate in famiglia. Contenuti e approfondimenti su Francesca Sofia Novello Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi, criticata per i ritocchini: la sua rispostaFrancesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi, attaccata sui social per presunti ritocchi estetici: la modella risponde alle critiche. donnaglamour.it Francesca Sofia Novello tutta rifatta. La compagna di Valentino Rossi su tutte le furieFrancesca Sofia Novello pubblica vecchie foto e scoppia la polemica sui ritocchi. La risposta della compagna di Valentino Rossi accende il dibattito ... corrieredellosport.it