France libre Macron battezza la portaerei di nuova generazione ispirandosi alla resistenza e alla libertà

Il presidente francese ha ufficialmente chiamato “France libre” la nuova portaerei di ultima generazione, un nome che richiama la resistenza e la libertà. La nave, conosciuta in ambito industriale con l’acronimo Pang, rappresenta un importante sviluppo nel settore militare francese e fa parte di un programma volto a potenziare le capacità navali del paese.

Macron dice: un attacco a Cipro è un attacco all'Europa. Armi, piani e alleanze da Hormuz alla Turchia Macron fa il regista della difesa europea. Il primo morto francese e Zelensky a Parigi Parigi. Negli ambienti dell’industria militare era nota con l’acronimo Pang, che sta per portaerei di nuova generazione. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha svelato ieri il suo nome: “France libre”, come il movimento di resistenza fondato a Londra da Charles de Gaulle con l’appello del 18 giugno 1940. “La nostra portaerei rappresenta la Francia, sarà a propulsione nucleare, digitale e ad alta sicurezza per contrastare attacchi cyber,... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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