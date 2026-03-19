La diocesi di Nocera-Sarno ha diffuso un avviso riguardo a un profilo Facebook falso che utilizza foto e dati del vescovo. La presenza del profilo è stata segnalata e l’ente ha invitato a prestare attenzione a eventuali comunicazioni sospette. La diocesi non ha autorizzato l’uso delle immagini e dei dati del vescovo su quella pagina.

Scatta l’allarme nella diocesi per la presenza di un profilo Facebook falso creato utilizzando foto e dati riconducibili al vescovo. L’account, comparso nelle scorse ore sulla piattaforma social, avrebbe già inviato diverse richieste di amicizia a sacerdoti, religiosi e fedeli della comunità diocesana. Non si esclude che dietro l’episodio possano celarsi tentativi di truffa. Profilo fake e messaggi sospetti. Secondo quanto emerso, il profilo utilizza immagini e informazioni reali per apparire credibile. Alcuni utenti hanno segnalato di aver ricevuto messaggi sospetti dopo aver accettato la richiesta di amicizia. Un modus operandi sempre più diffuso, che sfrutta identità riconoscibili per ingannare le vittime e ottenere fiducia in tempi rapidi. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Foto del Vescovo usate per un profilo falso: l’allarme dalla Diocesi di Nocera-Sarno

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