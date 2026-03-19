Forza Italia critica duramente la gestione della sanità in Toscana, affermando che il sistema presenta un grave buco finanziario. L'opposizione sostiene che solo l'intervento di un commissario può aiutare a coprire i debiti accumulati. La dichiarazione è stata rilasciata in risposta alle recenti difficoltà finanziarie emerse nel settore sanitario regionale. La posizione del partito si basa sulle difficoltà di bilancio segnalate dalle autorità locali.

FIRENZE – Duro attacco di Forza Italia sulla situazione della sanità toscana. “La situazione finanziaria della sanità in Toscana ha evidenziato negli ultimi anni un significativo deficit strutturale, con stime di disavanzo che hanno oscillato tra i 200 e gli oltre 300 milioni di euro, richiedendo interventi straordinari di copertura da parte della Regione. Andare avanti così, è impensabile, occorre trovare una soluzione e noi siamo convinti che solo un commissario possa ripianare i debiti “. Lo affermano i consiglieri regionali di Forza Italia, Marco Stella e Jacopo Ferri. “Ieri – ricordano Stella e Ferri – è stata annullata la seduta del consiglio regionale (prevista per ieri, ndr), in cui la maggioranza voleva votare per pareggiare i conti delle Asl nel 2025 con uno stanziamento ad hoc di 80 milioni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Forza Italia all’attacco: “Buco della sanità toscana, solo un commissario può ripianare i debiti”

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