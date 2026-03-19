Forse un amore si perdona un’amica mai Soprattutto se cerca di rubarti il marito | il monologo di Manuela Arcuri a Le Iene

Manuela Arcuri è intervenuta a Le Iene per raccontare un episodio di tradimento che l’ha vista coinvolta, dichiarando di aver affrontato il comportamento di un’amica che avrebbe tentato di portarle via il marito. L’attrice ha spiegato di considerare diverso il modo di affrontare un amore finito rispetto a quello di un’amica che, a suo avviso, ha oltrepassato un limite.

Manuela Arcuri ha scelto Le Iene per parlare di un tradimento difficile da digerire, quello di un’amica fidata che, secondo l’attrice, ha provato a “rubarle” il marito. Durante il monologo andato in onda nella puntata di ieri sera, mercoledì 18 marzo, si è rivolta direttamente alla persona che l’ha delusa: “Nella vita di ognuno di noi arriva un momento in cui capisci che da solo non ce la farai. Un momento in cui senti il bisogno di chiedere aiuto, di avere un’amica che ti consigli e che ti sostenga quando senti che ti tremano le gambe. Ecco, ora immaginate che quell’amica vi tradisca. A me è successo”. L’attrice ha raccontato di aver... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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