Il candidato sindaco di Paduli annuncia l’avvio di incontri mensili con i cittadini presso la fornace locale. L’obiettivo è fornire informazioni dirette e raccogliere feedback sulla situazione del sito. La decisione arriva dopo un periodo di tensioni e richieste di chiarezza sulla gestione e le condizioni della fornace. L’iniziativa mira a favorire un confronto aperto tra amministrazione e comunità.

avranno inizio i lavori di bonifica della fornace. Evviva la trasparenza, perché l’assenza di trasparenza crea inevitabilmente incertezze e dubbi – dichiara Bonavita –. Proprio il caso della fornace rappresenta un esempio concreto: sono stati adottati atti amministrativi e, anche grazie al mio intervento, la situazione ha ripreso il giusto corso.” Il candidato prosegue: “Come candidato a sindaco ho ritenuto doveroso presentare una richiesta all’ASL di Benevento e, successivamente, inoltrare una comunicazione alla Magistratura competente. Dopo pochi giorni sono state installate delle transenne. È evidente che una situazione del genere genera interrogativi su cosa abbia effettivamente determinato l’intervento. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Fornace di Paduli, Bonavita: “Finalmente trasparenza e dialogo con i cittadini”

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